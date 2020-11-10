Türkiye - Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?
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Türkiye - Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

10.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:12
Türkiye - Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak Türkiye - Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan ile mücadele edecek. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı hangi gün, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hırvatistan Maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye-Hırvatistan Maçı 20:45'de başlayacak.

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT Spor Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Şifresiz 4A, Tivibu 85, Web , Turkcell TV+ 70, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

TÜRKİYE ADAY KADROSU!

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray), Mert Çetin (Hellas Verona)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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