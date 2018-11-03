Türkiye "Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliği"Nin Diyalog Ortağı Oldu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Hint Okyanusu'na Kıyıdaş Ülkeler Birliğine (IORA) diyalog ortaklığının, üye ülkelerle ilişkileri güçlendireceğine ve yeni ihracat pazarları arayış çabalarına katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin IORA'ya diyalog ortaklığı statüsü için yaptığı başvurunun, Güney Afrika'ın Durban kentinde 31 Ekim-2 Kasım'da yapılan IORA Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda kabul edildiği belirtildi.

IORA'nın, 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve Hint Okyanusu'na kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"IORA'ya diyalog ortaklığımız, büyük bir ekonomik potansiyeli bulunan Hint Okyanusu bölgesi ve çoğunluğu ile tarihsel yakınlığımız bulunan kıyıdaş ülkelerle ilişkilerimizin güçlendirilmesi, bu meyanda ülkemizin uluslararası ilişkilerinin çeşitlendirilmesi, tanıtımı, yeni ihracat pazarları arayışı çabalarına katkıda bulunacaktır."