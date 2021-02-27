Dışişleri: Hindistan-Pakistan mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri: Hindistan-Pakistan mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruzDIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hindistan ve Pakistan arasında, 25 Şubat itibarıyla iki ülke sınır bölgesindeki kontrol hattında ateşkese ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesine ilişkin sağlanan mutabakatı...

Dışişleri: Hindistan-Pakistan mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hindistan ve Pakistan arasında, 25 Şubat itibarıyla iki ülke sınır bölgesindeki kontrol hattında ateşkese ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesine ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan ve Pakistan arasındaki kontrol hattında ateşkes anlaşmalarına riayet edileceğine dair yapılan ortak açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Hindistan ve Pakistan arasında, 25 Şubat itibarıyla iki ülke sınır bölgesindeki kontrol hattında ateşkese ve ilgili anlaşmalara riayet edilmesine ilişkin sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi için önemli bir adımı teşkil eden bu mutabakatın, iki ülke arasında karşılıklı güvenin geliştirilmesine ve yapıcı bir diyalog ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı