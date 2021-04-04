Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir terör eylemi sonucu çok sayıda Hint güvenlik gücü mensubunun hayatını kaybettiği ve birçoğunun yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu terör eylemini kınıyor, Hindistan Hükümeti ve halkının acısını paylaşıyor, içten taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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