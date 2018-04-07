Türkiye Hesapları Altüst Eden Bir Ülke Haline Geldi"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güçlü ekonomisi, istikrarlı ve güçlü siyaseti, milletten başka kimseye hesap vermeyen hükümeti ve AK Parti'si ile artık dünya ülkeleri içerisinde oyun kuran, oyun geliştiren, başkalarının kurduğu oyunları bozan, hesapları altüst eden bir ülke haline geldiğini söyledi.

Ağbal, şehir merkezindeki bir düğün salonunda AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar görev alan yöneticilerin katılımıyla organize edilen "Vefa Yemeği"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda çok büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Ağbal, 1990'lı yıllarda ekonomide ve siyasette yaşanan sorunları çeşitli örneklerle anlatarak, o dönemde Türkiye'nin bir aktör değil, piyon olduğu günler yaşadığını dile getirdi ve şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde güçlü ekonomisi, istikrarlı ve güçlü siyaseti ile milletten başka kimseye hesap vermeyen hükümeti ve AK Parti'si ile bugün artık dünya ülkeleri içerisinde oyun kuran, oyun geliştiren, başkalarının kurduğu oyunları bozan, hesapları altüst eden bir ülke haline geldi. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, milletimize olan inancı bizleri bugünlere kadar getirdi."

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren yaşanan süreçte hiçbir şeyin kolay olmadığının altını çizen Ağbal, şöyle dedi:

"İlk andan itibaren birçok yol ve yöntemi kullanarak sürekli AK Parti'ye, hükümetimize karşı bin türlü oyunlara giriştiler. Yerleşik yapılar üzerinden saldırılar gerçekleştirdiler, bahaneler uydurdular. 28 Şubat'ın antrenmanını AK Parti üzerinde oynamaya çalıştılar. '28 Şubat'ta nasıl oyunu kurduysak, iktidarı altüst etmişsek bir daha yaparız.' dediler. İçeride entrikalar kurdular, dışarıdaki birtakım güç odaklarından destekler aldılar. Devletin kurumlarını kullanmaya kalktılar. Medyası, birtakım kurumları, birtakım sivil görünüşlü millete, devlete çöreklenmiş yapılar hep beraber güç birliği yaptılar."

"Bir ve beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız"

Ağbal, en son 15 Temmuz gecesi alçak terör örgütünün kanlı bir plan geliştirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletin, devletin onlara emanet ettiği uçakları, tankları, gemileri millete doğrulttular. Ankara'da Meclisi bombaladılar. Genelkurmay karargahını işgal etmeye kalktılar. Birçok yerde, birçok vilayette tankları milletin üzerine sürmeye çalıştılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tüylerimizi diken diken eden darbe gecesinden hatırladığımız görüntüleri oluşturdular ve içeride ve dışarıdaki ortaklarıyla o gece kendilerince son darbeyi vurup Türkiye'yi bir karanlığa boğmak istediler. Bütün bu anlattıklarım neyi gösteriyor? Bunlar hiç vazgeçmediler. O gece, yine bu milletin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren alçak terör örgütü mensuplarına karşı açık bir meydan okumayla, millet olarak hepimizin de bunlara karşı durmasıyla darbe girişimini onların başına yıktık. Ondan sonra da bugüne kadar birçok oyunlar oynandı, oynanıyor. Bütün bu olayları Allah'ın izniyle atlattık, hem bu badirelerin üstesinden geldik hem de 16 yıldır memlekette olağanüstü hizmetler yapıyoruz."

Bütün bu olayların gösterdiği bir hakikat olduğuna işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Bütün bu tezgahları ve oyunları kuranlar, nasıl geçmişte bunları yaptılarsa bundan sonra da yapacaklardır, bundan sonra da bu milletle uğraşacaklar. Önümüze değişik bahanelerle yeni bariyerler, yeni engeller kuracaklar. Sanmayın ki bunlar, bütün bu olanlardan sonra vazgeçti. İçeride ve dışarıda aynı şer örgütleri, aynı şer çevreleri, 'Biz nasıl oyun kurarız da Recep Tayyip Erdoğan'ı, dava arkadaşlarını, bu davayı bulunduğu noktadan uzaklaştırırız'ın hesabını yapıyorlar. Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hep beraber bizlerin kararlı duruşu sayesinde ne oyun kurarlarsa kursunlar, başarılı olamayacaklar. Onun için dik olacağız, diklenmeyeceğiz. Bir ve beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

Ağbal, salondaki topluluğu anlamlı kılan esas meselenin de bu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millete inanıyoruz ve güveniyoruz. Gücümüzü milletten alıyoruz ve bundan sonra da sadece ve sadece milletten emir alıp, millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Sanmayın ki bu dava varması gereken noktaya vardı. Bu davanın gideceği daha çok taşlı, sıkıntılı yollar var ama biz beraber olursak, birbirimize güvenirsek inanıyorum ki hiç kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Hiç kimse, hiçbir engel bizi bu yoldan geri durduramayacak."

"Davaya gönül koymayacağız, gönlümüzü davaya koyacağız"

Bakan Ağbal, 2019'da iki önemli seçim olacağını anımsatarak, "Biz Bayburtlu hemşehrilerimize güveniyoruz. Bayburt her zaman her seçimden en büyük başarılarla çıkıyor ama bu bizi rehavete itmeyecek. Yüzde 82 en son referandumda oy aldık, onu daha da aşmak için gayret göstereceğiz." dedi.

"Davaya gönül koymayacağız, gönlümüzü davaya koyacağız" ifadesini kullanan Ağbal, hep beraber çalışarak 2019'daki iki seçimde de ipi yine Bayburt olarak göğüsleyeceklerine inandığını söyledi.

Ağbal, yepyeni bir dönem içerisinde olunduğunu belirterek, "Özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası Türkiye'de birçok gelişme meydana geldi. 7 Haziran seçimleri sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da oynanan oyunları hep beraber gördük. Devlet de oynanan bütün bu oyunlara karşı gücümüzü gösterdi. Ardından Suriye'de yaşananları biliyoruz. Yine referanduma gidilen süreçte yaşananları biliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğuna işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Milli ve yerli bir duruş sergileyenlerle milli olmayan, kökleri ve yolları dışarıda olanlar arasında bir yol ayrımıyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında birçok konu daha net, açık şekilde görülüyor. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın her zamanki vizyonu, duruşu Türkiye'yi bu noktada önemli bir kavşağın eşiğine getirdi. Milli ve yerli duruşu olan bütün partiler bir arada milli mutabakat anlayışı çerçevesinde 2019'a birlikte yürüyoruz. Kardeşliğimizi, birlikteliğimizi güçlendireceğiz, pekiştireceğiz, birbirimize kenetleneceğiz."

"Ümitsizliğe, umutsuzluğa AK Parti siyasetinde asla yer yoktur"

Bakan Ağbal, Türkiye'nin 16 Nisan referandumundan sonra 2019'daki seçimlerde de önemli bir sınava gireceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olması hasebiyle son derece önemli. O açıdan AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ile oluşturduğumuz milli mutabakat birlikteliği var. Bayburt'ta da bu milli ve yerli duruşumuz çerçevesinde 2019'a giden süreçte birbirimize kenetleneceğiz. İnanıyorum ki bu kenetlenme Bayburt'ta ileriye dönük de birlikteliklere güçlü bir zemin oluşturacak. Bu açıdan yapılacak birçok çalışmayı da bu anlayış içerisinde sürdürmemiz gerekiyor."

Partilileri, 2019'a giden süreçte herhangi bir çağrıya gerek duymadan görev almaya davet eden Ağbal, şunları söyledi:

"Herkes bu süreçte görev alacak. Çağrı beklemeyecek çağrı gönderecek. 2019 geldiğinde inşallah bir defa daha yüzümüzün akıyla bu seçimlerden çıkacağız. Bu partide nifaka yer yok. Bu partide, bu teşkilatta 'sen, ben, siz, biz' yok. Ne var? Recep Tayyip Erdoğan var. Ne bakan, ne milletvekili, ne belediye başkanı, ne il başkanı... Hiçbir önemi yok, sadece Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bu ülkede ne yapılıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın gücüyle ve desteğiyle yapılıyor. Birbirimize karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bu partide, 'şucu, bucu', asla kabul etmiyorum. Bunlar bizim davamıza asla yakışmaz. Bunu oluşturmaya çalışanlar da nifak yapıyorlar, buna da müsaade etmem. Biz birbirimize döneceğiz, birbirimizle kucaklaşacağız, bir ve beraber olacağız."

Ağbal, siyasetin ümit, umut olduğunu vurgulayarak, "Siyasette ümidi ve umudu besleyeceğiz. Ümitsizliğe, umutsuzluğa AK Parti siyasetinde asla yer yoktur." diye konuştu.

Programa AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer katıldı.