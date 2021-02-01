Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

01.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:35
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gazi Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) ile Gazi Üniversitesi arasında sporda yetenek taraması ve atletik performans testlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) ile Gazi Üniversitesi arasında sporda yetenek taraması ve atletik performans testlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı'na yaptığı ziyarette, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba, federasyonun Dış İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Genel Sekreteri Mustafa Karakuş da yer aldı.

İki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, sporculara spor sakatlıklarından korunma konusunda yardımcı olacak, bilimsel araştırmalara yönelik iş birliği yapılacak ve antrenörlerin eğitimleriyle proje temelli faaliyetler yürütülecek.

Yıldız ziyaretinde, Gazi Üniversitesi'???????nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Bölükbaşı adına dikilmiş 3 adet fidanın sertifikasını da kendisine takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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