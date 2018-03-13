Türkiye Her Ülkeye İyi Bir Örnek Oldu"

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, ülkede 7 Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi ve birçok birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezin kurulmasının Türkiye'nin her ülkeye sunabileceği iyi bir örnek olduğunu söyledi.

Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinliğine katılan Ursu, İzmir gibi önemli bir kentte Türk ve Suriyeli hekimlerle tıp bayramını kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti.

Ursu, Sağlık Bakanlığı ile hayata geçirdikleri proje kapsamında ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli doktor ve hemşirelerin aldıkları eğitimlerden sonra kendi vatandaşlarına hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Suriye'den gelen sağlık personellerinin Türkiye'de yeniden mesleklerini icra etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ursu, "Türkiye'de 7 Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi ve birçok birinci basamak sağlık hizmeti sunan merkezin kurulması, Türkiye'nin her ülkeye sunabileceği iyi bir örnek oldu. Türkiye, kim olduklarını gözetmeksizin, herkesin sağlık haklarını kullanmalarını sağlamış oldu. Yarım milyon çocuk aşı hizmetinden yararlanıyor. Anne ve çocuk sağlığına yönelik hizmetler geliştirildi, bunlara erişim de arttırıldı." dedi.

"Demokrasi havariliklerini yerine getirsinler"

Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise Suriye'de 6 yıl önce çıkarılan iç karışıklığı orada yaşayan halkın değil, oraya demokrasi getirmek isteyenlerin çıkardığını dile getirdi.

Suriye'ye demokrasi yerine savaş ve trajedi geldiğini söyleyen Tunç, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Suriye'nin komşusu olarak 3,5 milyon kayıtlı Suriyeli sığınmacıyı barındırıyoruz. Türk halkının insani özelliklerinden dolayı 3,5 milyon değil 5 milyon insanı da barındırabilecek imkanlara sahibiz. Bizim için yük olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. Biz bu coğrafyada demokrasi getirmek isteyenlerin birazda sağlık hizmeti sunmasını, insani hizmet sunmaları gerektiğini bekliyoruz. Bombaların yerine, savaşların yerine bizlere söyledikleri demokrasi havariliğinin gerçeğe dönüşmesini bekliyoruz."

"Ayda 8 bin Suriyeli sığınmacıya hizmet veriyoruz"

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hakan Bayrakçı ise kentte bir yıl önce hizmet vermeye başlayan Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi'nde her ay 8 bin Suriyeliye hizmet verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Suriyeli doktor ve hemşirelerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

İzmir Sağlık Müdür Vekili Anıl Esen, Suriyeli sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil verdi.

Törenin yapıldığı Karabağlar Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezinin önüne Türkçe ve Arapça "14 Mart Tıp Bayramınız Kutlu Olsun" pankartı asıldı.