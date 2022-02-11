Türkiye Hentbol Federasyonundan KKTC'ye ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, heyetin, ilk gün KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan görüşmelerde KKTC Hentbol Federasyonu ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Heyetin adada bulunan Kosova ve Bosna Hersek hentbol federasyonları başkanları ile de temaslar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Heyetin, daha sonra KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve spordan da sorumlu bakan olan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile bir araya geleceği ifade edildi.