Türkiye Hentbol Federasyonu, antrenör eğitimlerine online devam ediyor Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020 yılı Altyapı Antrenörlüğü Gelişim Semineri'ni online düzenleyecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2020 yılı Altyapı Antrenörlüğü Gelişim Semineri'ni online düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Zoom" uygulaması üzerinden 8-19 Haziran tarihlerinde online düzenlenecek antrenör gelişim seminerlerinin, herkese açık ve ücretsiz olacağı belirtildi.

Seminer programında yer alacak her oturumun 100 katılımcıyla sınırlı tutulacağı ve 10 oturumdan en ez 8'ine katılım sağlayan antrenörlere ise katılım sertifikası verileceği aktarıldı.

Kaynak: AA