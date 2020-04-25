HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Türkiye helal turizimde öncü olabilir - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi, Haber

Türkiye helal turizimde öncü olabilir

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, Türkiye'nin tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu anlamda Türkiye'nin konumu çok sağlam." dedi.

25.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:21
Türkiye helal turizimde öncü olabilir

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, Türkiye'nin tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu anlamda Türkiye'nin konumu çok sağlam." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "helal turizm" kavramının yeni konuşulan bir konu olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatının bunu, "Müslüman dostu turizm" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Helal turizmin gelişmesi için çabaladıklarını dile getiren Turhan, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu grupla, detaylı çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.

Çalışmanın sonuçlarını Kültür ve Turizm Bakanlığına ilettiklerini belirten Turhan, "Bir konaklama işletmesine 'Müslüman dostu otel' demek için temel şartları ortaya koyduk ve dört seviye belirledik. Temel şartlar için neler yapmalı, orta seviye için neler eklenebilir gibi bir kriter çalışması yaptık." dedi.

Türkiye, tesis altyapısı ve kapasitesiyle öne çıkıyor

Turhan, yaptıkları çalışmada, en temel seviyede "işletmenin tamamen alkolsüz olması, bir mescidi olmasa dahi en azından müşterinin talebi halinde kıbleyi gösterip seccade ve Kur'an-ı Kerim verebilmesi" gerektiğinin ortaya çıktığını, yiyecek ikramlarında da belirli bir oranda sertifikalandırılmış helal gıda sunmasının önemli olduğunu bildirdi.

"Türkiye, tesis altyapısı ve kapasitesiyle helal turizm pazarı için en uygun ülkelerden biri. Bu anlamda konumu çok sağlam." diyen Turhan, şunları kaydetti:

"Turizmin geneline 'helal turizm' diyoruz ancak otele 'helal otel' değil, 'Müslüman dostu otel' kavramını kullanıyoruz. Ancak Müslüman dostu konaklama tesislerinin alt seviye, üst seviye şeklinde altyapılarına göre aşamaları olabilir. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü helal turizmle ilgili bir standart yayınladı. Helal turizm pazarıyla ilgili sertifikasyon yapan birkaç kuruluştan otellerimiz belgelendirme yapabilir ama bizim talebimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bunu yönetmelikle tanımlaması. Bakanlık tanımlamasından sonra oteller kaliteli hizmet belgesi gibi yine sertifikalarını ilgili kuruluşlardan alabilir."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Ekonomi
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Bakan Varank, yerli solunum cihazının üretim sürecini anlattı Ekonomi
Bakan Varank, yerli solunum cihazının üretim sürecini anlattı
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı Ekonomi
Üreticiler bayram ediyor! Koronavirüs portakalı dalında sattırdı
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi Ekonomi
Kilosu 7 bin liradan satılıyor ama alıcıları sıraya girdi
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Aslı Enver Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Ergin Ataman Sergen Yalçın
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türkiye helal turizimde öncü olabilir - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 13:02:56. #1.15#
title