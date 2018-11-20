Türkiye, Hazırlık Maçında Ukrayna ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Türkiye, hazırlık maçında Antalya'da Ukrayna ile karşılaşıyor. Saat 20:30'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
UEFA Uluslar Ligi B Grubunda son sırayı alarak C Grubuna düşen A Milli Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. Milli takımımıza başarılar.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, Okay, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı, Oğuzhan, Cengiz Ünder, Enes Ünal
UKRAYNA: Lunin, Karavaev, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Tsygankov, Konoplyanka, Kovalenko
YORUMLAR (20)
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Soguttunuz la beniCevap Yaz 3 Yayından KaldırKARA BELA: NERDEN SOĞUDUN. BUZLUKTAMIYDIN. SAKİN OL MAL.1 Yayından Kaldır
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Hiç bakmam daha iyi sogudumCevap Yaz 2 Yayından Kaldırİİİİ: BENCE DE BAKMA GİT TEKSAS TOMMİKS OKVEYA KEMAL SUNAL SEYRET. DAHA İYİ.Yayından Kaldır
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Ruhunuzu da alın yanınıza onsuz bir hiç sinizCevap Yaz 7 Yayından Kaldır