Türkiye, Hazırlık Maçında Ukrayna ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Türkiye, hazırlık maçında Antalya'da Ukrayna ile karşılaşıyor. Saat 20:30'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Türkiye, Hazırlık Maçında Ukrayna ile Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

UEFA Uluslar Ligi B Grubunda son sırayı alarak C Grubuna düşen A Milli Takımımız, hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Saat 20:30'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. Milli takımımıza başarılar.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar, Ömer Bayram, Okay, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı, Oğuzhan, Cengiz Ünder, Enes Ünal

UKRAYNA: Lunin, Karavaev, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Tsygankov, Konoplyanka, Kovalenko

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