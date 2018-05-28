Türkiye, Hazırlık Maçında İran'ı Cenk Tosun'un Golleriyle 2-1 Mağlup Etti
A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İran'ı Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında İran'ı 2-1 mağlup etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı ve 50'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.
CENK TOSUN DUBLE YAPTI
A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede 6. ve 50. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle İran'ı 2-1 mağlup etti.
86. DAKİKADA OYUNA GİREN ÖMER BAYRAM PENALTI YAPTIRDI
Türkiye İran maçı ile A Milli Takım, Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına başladı. Millilerimiz İran ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 6. dakikada Cenk Tosun'un golüyle millilerimiz 1-0 öne geçti. Cenk Tosun 51. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 86. dakikada oyuna giren Ömer Bayram'ın ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda İranlı oyuncu Dejegah topu ağlarımıza göndererek skoru 2-1'e getirdi.
LUCESCU MAÇ BOYUNCA OYUNCULARA DİREKTİF VERDİ
Genç ağırlıklı bir kadro ile İran karşısına çıkan teknik direktör Mircea Lucescu, kenardan öğrencilerine sürekli direktifler verdi. Çağlar Söyüncü'nün defanstaki başarılı performansı dikkat çekerken, Cenk Tosun 2 golüyle maçın kahramanı oldu.
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Milli takım son iki maçtır öok ümit veriyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonunda disimize gore bi Rakip bulduk Sabah aksam oynayalimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Birlik ve beraberlik icinde hersey daha guzel olacak.sandiklara gitmeyelim..halkin ustunden oyunlarini bozalim hepsinin..bizi rahat biraksinlar artik.herkes geciminde hayat mucadelesinde.bir de siyasetcilere arka cikmayalim..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Saka maka baskanlik sistemi memlekete yeni bi heyecan katacakCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Cenk sana helal olsun.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır