Türkiye, Hazırlık Maçında İran'ı Cenk Tosun'un Golleriyle 2-1 Mağlup Etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında İran'ı 2-1 mağlup etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı ve 50'nci dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 90+2'nci dakikada penaltıdan Dejagah ile geldi.

CENK TOSUN DUBLE YAPTI

A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede 6. ve 50. dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle İran'ı 2-1 mağlup etti.

86. DAKİKADA OYUNA GİREN ÖMER BAYRAM PENALTI YAPTIRDI

Türkiye İran maçı ile A Milli Takım, Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına başladı. Millilerimiz İran ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 6. dakikada Cenk Tosun'un golüyle millilerimiz 1-0 öne geçti. Cenk Tosun 51. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 86. dakikada oyuna giren Ömer Bayram'ın ceza sahası içinde elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıda İranlı oyuncu Dejegah topu ağlarımıza göndererek skoru 2-1'e getirdi.

LUCESCU MAÇ BOYUNCA OYUNCULARA DİREKTİF VERDİ

Genç ağırlıklı bir kadro ile İran karşısına çıkan teknik direktör Mircea Lucescu, kenardan öğrencilerine sürekli direktifler verdi. Çağlar Söyüncü'nün defanstaki başarılı performansı dikkat çekerken, Cenk Tosun 2 golüyle maçın kahramanı oldu.