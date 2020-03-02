Türkiye Hazır Beton Birliğinin 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

02.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:55

Genel Kurulda bir konuşma yapan Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, son aylarda medyana gelen felaketlere ve saldırılara değinerek "Elâzığ ve Van'da meydana gelen depremler ve Van'da yaşadığımız çığ felaketi sonucu vatandaşlarımızın ve arama-kurtarma ekiplerimizin hayatını kaybetmesi ve İdlip'ten gelen şehit haberleri hepimizi derinden üzmüştür. Son olarak, İdlip'te düzenlenen saldırıda 34 kahraman askerimizin şehit düşmesi yüreğimizi yakmıştır. Bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, arama-kurtarma ekiplerimize ve saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

İnşaat sektörü diğer sektörlerin gerisinde bir performans sergilemiştir

2019 yılını değerlendirerek konuşmasına devam eden Yavuz Işık, "Merkez Bankasının faiz indirimleri, artan likidite ile kurun stabil hâle gelmesi ekonomideki öngörülebilirliği kısmen artırmış, bu da son çeyrekte ekonomide bir canlanma meydana getirmiştir. Türkiye ekonomisi 2019 yılını %0,9 büyüme ile kapatmıştır. Sektörler bazında incelediğimizde özellikle inşaat sektörünün diğer sektörlerden negatif ayrıştığı anlaşılmaktadır. İnşaat sektörü son çeyrekte %3,8 olmak üzere 2019 yılını %8,6'lık daralma ile kapatmıştır. TÜİK tarafından açıklanan yeni millî gelir serisi 1999 yılına kadar geriye gitmektedir. Toplamda 21 yılın değerlerine baktığımızda 2008 küresel kriz döneminde üst üste 7 çeyrek daralan inşaat sektörü bu yıl daralmada 6. çeyreğini geride bırakmıştır." dedi.

Beton sektörünün beklentisi pozitif yöne kaydı

Her ay açıkladıkları Hazır Beton Endeksi verilerine değinen Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ocak ayı endeks sonuçları 2020 yılına hazır beton sektörünün beklediğimiz hızla girmediğini göstermektedir. Ancak sevindirici olan nokta sektör oyuncularının beklentisinin 20 aydan sonra ilk defa olumlu tarafa geçmiş olmasıdır. Yani beton sektörü oyuncuları olarak beklentimiz pozitif yöne kaydı."

Sürdürülebilirliğe gündemimizde öncelikli olarak yer veriyoruz

Genel Kurul konuşmasında THBB'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Yavuz Işık, birçok sektörde olduğu gibi sürdürülebilirliğe gündemlerinde öncelikli olarak yer verdiklerini ifade etti. Bölgesel Sistem Operatörü oldukları Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) Türkiye'deki Danışma Kurulunu oluşturduklarını söyleyen Yavuz Işık, "Bu Danışma Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı, çeşitli Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan temsilciler yer almıştır. Danışma Kurulunun ilk toplantısı Ankara Sanayi Odası çatısı altında yapılmış, bu toplantı CSC bünyesinde ülke bazında yapılan ilk Danışma Kurulu Toplantısı olarak tarihe geçmiştir. CSC'nin Belgelendirme Kuruluşu olan KGS tarafından 2019 yılında 2 çimento ve 4 hazır beton tesisi belgelendirilmiş, ayrıca yurt dışında da ilk CSC belgelendirmesi yapılmıştır." dedi.

ERMCO Başkanlığı ile sektörümüzü ileri taşımak için çalışmalar yürüteceğiz

THBB'nin faaliyetleri ile sektörün gelişmesi için çalışırken Avrupa Hazır Beton Birliğindeki (ERMCO) faaliyetleri ile ülkemiz ve Avrupa arasında bağ kurduklarını belirten Yavuz Işık, konuşmasının devamında "2019 yılında, 1991 yılından bu yana tam üyesi olduğumuz ve 2016 yılından bu yana da Başkanlığını yaptığım, dünyada hazır beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluş olan ERMCO'nun Başkanlığına yeniden seçildim. 50 delegenin oyu ve Almanya, İtalya ve Türkiye'den temsilcilerin oluşturduğu Başkanlık Divanı'nın kararıyla yeniden seçildiğim ERMCO'daki bu görevimizle birlikte daha önce de yaptığımız gibi hem Avrupa'da hem de Türkiye'de beton sektörünün gelişimi açısından yeni hedefler oluşturacağız ve sektörümüzü ileri taşımak için çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Sektörümüze AR-GE ve teknoloji danışma hizmetleri vermeye başladık

Geçtiğimiz yıl AR-GE konusunda önemli başarılar elde ettiklerini de açıklayan Yavuz Işık, "İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle başladığımız 'Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Danışma Merkezi' adlı projemizi 2019 yılında başarıyla tamamladık. Projemiz ile Laboratuvarımıza devlet desteği ile yeni cihazlar aldık, laboratuvarımızın kapasitesini artırdık ve sektörümüze AR-GE ve teknoloji danışma hizmetleri vermeye başladık. Beton ve beton bileşenleri ile ilgili bütün deneyleri yaptığımız ve kalibrasyon hizmeti verdiğimiz laboratuvarımız, genişleyen kapasitesi ile birlikte ülkemizdeki ve yurt dışındaki önemli projelere hizmet vermektedir." dedi.

THBB Başkanı Yavuz Işık: "Ciddi mühendislik ve uygulama zafiyetleri ile birlikte ilkel yöntemlerle elle üretilmiş düşük kalitede beton ve standartlara uymayan donatı çeliği kullanımı Elâzığ Depremi'nde yıkıma neden oldu."

Elâzığ Depremi'nin ardından hazırladıkları İnceleme Raporu hakkında bilgiler veren Yavuz Işık, "THBB olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hasar görmüş yapılarda detaylı inceleme yaptık, hasar nedenlerini teknik olarak araştırdık. Yıkılmış veya ağır hasar almış binaların ayrıntılı incelenmesi ve alınan numunelerin deneye tabi tutulması sonucu hazırladığımız Rapor, binalarda ciddi mühendislik ve uygulama zafiyetleri ile birlikte ilkel yöntemlerle elle üretilmiş düşük kalitede beton ve standartlara uymayan donatı çeliği kullanımının Elâzığ Depremi'nde yıkıma neden olduğunu ortaya koydu." dedi.

Özel ve kapsamlı Deprem Performans Analiz Raporlaması yapabiliyoruz

Uzun zamandır mevcut yapılar için Deprem Performans Analizi Raporu hazırlamaları konusunda vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını ifade eden Yavuz Işık, "2019 yılında Laboratuvarımız ve deneyimli ekibimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Konutların yanı sıra endüstriyel tesisler, önem derecesi yüksek hastane, cami, okul gibi yapılarda özel ve kapsamlı Deprem Performans Analiz Raporlaması yapabiliyoruz. Mevcut yapıların depreme dayanıklılığını ölçüyor ve hatta yapı hizmet ömürlerini tespit edebiliyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler