Türkiye Hazır Beton Birliği, yeşil bir gelecek için altıncı kez düğmeye bastı THBB, üyesi olan beton üreticilerinin çevreye uyumlu olarak çalışmasını teşvik etmek amacıyla 6. Çevre Ödülleri Yarışması'nı düzenliyor.

Türkiye'de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 32 yıldır çalışan THBB, kalite, çevre, sürdürülebilirlik ve iş güvenliği uygulamalarıyla inşaat, hazır beton ve ilgili sektörlerin gelişimine büyük katkı sağlıyor. THBB, üyesi olan beton üreticilerinin çevreye uyumlu olarak çalışmasını teşvik etmek amacıyla geleneksel hâle gelmiş olan Çevre Ödülleri Yarışması'nı 1998 yılından bu yana düzenliyor.

Yarışmaya başvuran hazır beton tesislerinde çevre mevzuatının yanı sıra tesislerde çevreyle ilgili iyi uygulamalar, estetik vb. kriterler göz önünde bulunduruluyor. THBB'ye üye tesislerin başvurabileceği yarışmada adaylar, çevreye duyarlı üretim konusunda A'dan Z'ye denetleniyor. THBB Çevre Yarışması'nda, hava kalitesinin korunması, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal madde yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi ayrıntılı çevre kontrolü unsurları denetleniyor. Tesis denetimlerinde ayrıca toz emisyon izni, geri dönüşüm sistemleri gibi hususlar da dikkate alınıyor.

BAŞVURULAR 30 EYLÜL'DE SONA ERİYOR

Yarışmaya katılmak için belirlenen son başvuru tarihi 30 Eylül 2020. THBB üyesi her firmanın en fazla 4 tesis ile katılabileceği yarışmaya, daha önceki yarışmalarda ödül alan tesisler de başvurabilecek. Denetimler, 1 Kasım – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında "Yarışma Komitesinin" THBB Çevre ve İSG Komitesi üyeleri arasından belirlediği "Denetçiler" tarafından yapılacak. Hazırlanan raporlar ise 1 – 31 Ocak 2021 tarihlerinde THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Başkanlık Divanından oluşan "Yarışma Komitesi" tarafından değerlendirilerek kazanan tesisler belirlenecek.

İLK 3 TESİS AVRUPA HAZIR BETON BİRLİĞİNE (ERMCO) BİLDİRİLECEK

Yarışmaya katılan tesislerden hazırlanan soru listesine göre en yüksek puan alan ilk beş tesise "THBB Çevre Ödülü" verilecek ve ödül alan tesisler arasından en fazla puan alan üç tesis Avrupa Hazır Beton Birliğine (ERMCO) bildirilecek. Bugüne kadar, 1998, 2001, 2007, 2012 ve 2015 yıllarında düzenlenen yarışmalarda, Uluslararası Çevre Temsil Ödülü alan tesisler, ERMCO tarafından 1998 yılında Lizbon'da, 2001 yılında Berlin'de, 2007 yılında Sevila'da, 2012 yılında Verona'da ve 2015 yılında İstanbul'da ödüllendirildi.

THBB, ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM KONUSUNDA SEKTÖRÜ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Kurulduğu günden bu yana Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) en önem verdiği konulardan biri çevre oldu. THBB, Çevre ve İş Güvenliği Komitesi ile 30 binin üzerinde çalışanı bulunan hazır beton sektörüne yön veriyor. Sektördeki üreticilerin çevreye uyumlu üretim yapmalarını sağlamak amacıyla THBB Çevre Yarışmaları düzenliyor. Çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi birlikte ele alan ve bu süreçte doğal kaynakların etkin, sorumlu ve limitli kullanımını sağlayan bir model olan "sürdürülebilirlik" konusunda çalışmalarına devam ediyor, beton ve onun en önemli iki bileşeni olan çimento ve agrega üreticilerini İsviçre merkezli Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sistemi kapsamında belgelendiriyor.

Kaynak: Bültenler