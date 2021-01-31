Türkiye Hayat Sağlık Vakfından Orhaneli'deki okula kütüphane kurulması için yardım kampanyası
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Türkiye Hayat Sağlık Vakfından Orhaneli'deki okula kütüphane kurulması için yardım kampanyası

31.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 10:02
Türkiye Hayat Sağlık Vakfından Orhaneli'deki okula kütüphane kurulması için yardım kampanyası

Türkiye Hayat Sağlık Vakfı, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Sırıl Mahallesi'ndeki ilkokulun öğrencileri için yardım kampanyası başlattı.

Türkiye Hayat Sağlık Vakfı, Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Sırıl Mahallesi'ndeki ilkokulun öğrencileri için yardım kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'nın bir dağ köyü olan Orhaneli Sırıl köyü Sırıl İlkokulunda çocuklarımızın eğitimine destek olmak ve yaşamsal koşullarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan kütüphane projemize katılmak isterseniz ilköğretim düzeyinde kitap bağışlarınızı, öğrencilerimiz için hazırlanan bot, mont ve boyama paketleri için ayrılan ödeneği artırmaya yönelik maddi bağışlarınızı iletişim numaramızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Çocuklarımızın geleceklerine ışık olabilmek umuduyla hep birlikte el ele iyiliğe hayat verelim."

Açıklamada, bağışlar için 0552 772 41 00 numaralı telefondan irtibat kurulabileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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