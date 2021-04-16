Türkiye Hayat Emeklilik'ten gençlere özel "Gençliğin BES'i" emeklilik planı

Türkiye Hayat Emeklilik, 18-26 yaş arasındaki gençleri BES ile tanıştırmak için "Gençliğin BES'i" emeklilik planını hayata geçirdi.

Türkiye Hayat Emeklilik, 18-26 yaş arasındaki gençleri BES ile tanıştırmak için "Gençliğin BES'i" emeklilik planını hayata geçirdi.

Türkiye Hayat Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, 18-26 yaş arasındaki gençlere küçük tutarlarla tasarruf bilinci kazandırmak ve onları BES ile tanıştırmak için "Gençliğin BES'i" emeklilik planını hizmete sunuyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Atilla Benli, tasarruf bilincinin küçük yaşlarda aileden başladığını ve eğitim sistemiyle de pekiştirildiğini bildirdi.

Benli, "Bilinçli, hayatını doğru kurgulayan ve planlarını bu yönde yapan genç bir neslimiz var. BES'te yaklaşık 7 milyon katılımcı olmakla beraber bunun sadece yüzde 4,19'u 25 yaş altında. Tasarruf konusunda gençlerimizin daha çok dikkatini çekecek, farkındalık oluşturacak ve teşvikleri artıracak düzenlemelerle sektör olarak gençleri birikim yapmaya yönlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Rahat bir emeklilik dönemi için BES'te devamlılık büyük önem taşıyor"

Atilla Benli, gençlere hayalini kurdukları gelecekleri için şimdiden tasarruf etmeye başlamalarını tavsiye ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun vadeli tasarruf etme aracı olan BES, öğrencisinden memuruna, ev hanımından çiftçisine kadar herkesin kazandığı bir sistem. Bireylerin daha iyi bir emeklilik dönemi yaşamaları açısından BES'te devamlılık büyük önem taşıyor. Gençlerimizin önünde uzun bir ömür var. Genç yaşlarda başlanacak tasarrufun emeklilik dönemine yansıması çok daha etkili olacaktır. Bu nedenle gençlerimize, harçlıklarından veya kazançlarından gelecekleri için tasarruf etmelerini tavsiye ediyorum. Her ay kenara attığınız küçük birikimlerin geleceğinizin teminatı olabileceğini unutmayın."

"Aylık 50 liradan başlayan ödemelerle biriktirmeye bugünden başlayın"

Benli, genç yaşlarda küçük rakamlarla tasarruf etmeye başlayarak ilerleyen dönemde daha büyük birikimlere ulaşılacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Gençlerimiz, hayallerinin peşinden koşarken birikim yapmaya şimdiden başlayabilir. Asgari katkı payı tutarı 50 TL olan Gençliğin BES'i planımızdan tercihlerine göre faizli ve faizsiz fon alternatifleri ile birikim yapabilir, fon dağılımını yılda 6 defa ile sınırlı olmak üzere değiştirebilirler. Sisteme erken yaşta dahil olmanın getirdiği yüksek birikim avantajının yanı sıra yatırılan katkı payının yüzde 25'i oranında bireysel emeklilik hesabına ödenen devlet katkısından faydalanabilirler. Tasarrufların şeffaf bir biçimde takip edilmesine imkan sunan sistemde katılımcılarımızın gerekli durumlarda ödemeye ara verip, devam etme hakları da bulunuyor. Üstelik Gençliğin BES'i planımızda, yönetim, gider ve ara verme kesintisi ile peşin giriş aidatı da bulunmuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan