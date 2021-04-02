Türkiye Hayat Emeklilik'ten "Ara Ödeme Kampanyası" fırsatı
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Türkiye Hayat Emeklilik'ten "Ara Ödeme Kampanyası" fırsatı

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Türkiye Hayat Emeklilik'ten 'Ara Ödeme Kampanyası' fırsatı

Türkiye Hayat Emeklilik, katılımcılarının refah bir emeklilik dönemine sahip olabilmesi için tasarruf ve birikim yapmayı teşvik edici "Ara Ödeme Kampanyası" ile fırsatlar sunuyor.

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Türkiye Hayat Emeklilik, katılımcılarının refah bir emeklilik dönemine sahip olabilmesi için tasarruf ve birikim yapmayı teşvik edici "Ara Ödeme Kampanyası" ile fırsatlar sunuyor.

Türkiye Hayat Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olacak "Ara Ödeme Kampanyası" ile katılımcılar, bireysel emeklilik sözleşmelerine yapacakları her 1.000 TL'lik ara ödeme ile belirlenen hediyelerden birine sahip olabilmek için çekiliş hakkı kazanıyor.

Kampanya kapsamında yapılacak çekiliş sonucunda, 1 kişiye Iphone 12 Pro Max 128 GB, 3 kişiye Ipad Pro 11 inc 512 GB, 10 kişiye Apple Watch 6, 10 kişiye Airpods Pro, 25 kişiye 1.000 TL değerinde Boyner hediye çeki hediye edilecek.

Çekilişe Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşme sahipleri katılabilecek ve katılımcının birden fazla sözleşmesi olması durumunda her bir sözleşmesi adına ödeyeceği her 1.000 TL'lik ödeme için bir çekiliş hakkı verilecek.

Ara ödeme yapan katılımcılar kampanya dönemi için hazırlanan özel bilgi güncelleme formu üzerinden bilgilerini güncelledikleri takdirde mevcut çekiliş hakkına ek olarak 1 çekiliş hakkı daha kazanacak.

Katılımcılar kampanya hakkında detaylı bilgiye "0850 202 20 20" numaralı Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak ya da "www.turkiyehayatemeklilik.com.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor. Çekilişi kazanan talihliler, 28 Haziran 2021'de Takvim Gazetesi ve şirket internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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