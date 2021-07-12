Türkiye Hayat Emeklilik 18 yaş altı çocukların geleceğini güçlendiriyor
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Türkiye Hayat Emeklilik 18 yaş altı çocukların geleceğini güçlendiriyor

Türkiye Hayat Emeklilik 18 yaş altı çocukların geleceğini güçlendiriyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Hayat Emeklilik, 18 yaş altındaki çocuklar için rahat bir geleceğin keyfini yaşatacak avantajlar sunan 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ürününü hizmete aldı.

Türkiye Hayat Emeklilik, 18 yaş altındaki çocuklar için rahat bir geleceğin keyfini yaşatacak avantajlar sunan 18 yaş altı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ürününü hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi ile tasarruf etmeye başlayacak ebeveynler, 150 TL'den başlayan aylık katkı payı tutarı, faizli ve faizsiz fon alternatifleri ve yüzde 25 devlet katkısı avantajıyla çocuklarının geleceğini güvence altına alabilecek.

Bireysel Emeklilik'te 18 yaşından küçüklerin kapsama alınması ile tasarruf bilincine sahip bireyler yetişmesine yönelik büyük bir adım atılırken, Türkiye Hayat Emeklilik uygulamaya aldığı 18 yaş altı BES ürünü ile genç ve çocukların geleceğine güçlü destek veriyor.

Birikimlerin emeklilik yatırım fonlarında değerlendirme imkanının sunulduğu ve yılda 12 kez fon dağılım değişikliği hakkının da sağlandığı ürüne Türkiye Hayat Emeklilik'in anlaşmalı banka şubeleri, turkiyesigorta.com.tr web sitesi ve özel acenteler üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, 18 yaş altının BES'e girmesine imkan tanıyan sistemin, genç ve çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırırken, finansal okuryazarlıklarının artmasını sağladığını ve bugünden yapılacak birikimlerin güzel bir gelecek için önemli olduğunu belirtti.

Benli şunları kaydetti:

"18 yaş altı genç ve çocuklara sunduğumuz ürünümüz toplumun her kesimi tarafından ulaşılabilir ve avantajları yüksek bir ürün olma özelliğiyle öne çıkıyor. Anne babalar için aylık bazda bütçelerinden ayıracakları tutarların onları zorlamaması ve bu yönden teşvik edici olmasına özellikle önem verdik. Yeni ürünümüzle ebeveynleri çocukları için tasarrufa teşvik ederken, bir yandan da önümüzdeki dönemde ürünümüze eklemeyi planladığımız ek fayda hizmet paketiyle de sunduğumuz hizmeti anne ve babalar için daha da avantajlı bir hale getirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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