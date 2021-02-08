DHMİ: Ocak ayında 5 milyon yolcuya hizmet verildi

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) 2021 yılı Ocak ayı verilerine göre tüm havalimanlarında 5 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Türkiye'deki tüm havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 055, dış hatlarda ise 19 bin 772'ye ulaştığı belirtilirken, aynı ayda üst geçişler ile birlikte toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleştiğinin altı çizildi. Ocak ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 034, dış hat yolcu trafiği ise 1 milyon 858 bin 312 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise belirlenen ayda iç hatlarda 36 bin 715 ton, dış hatlarda 150 bin 426 ton, toplamda ise 187 bin 141 ton olarak gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda aynı ayda 2 bin 832 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında toplam 17 bin 906 uçak trafiği gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI 1 MİLYON 600 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ

Türkiye'nin Dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda 2021 yılı Ocak ayı verilerine göre iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 074'e ulaştı. Havalimanında Ocak ayında iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Yıldız Ünal