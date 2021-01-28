Türkiye havalimanları, uçuş sayısı ile Avrupa'da birinci oldu
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Türkiye havalimanları, uçuş sayısı ile Avrupa'da birinci oldu

28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:32
Türkiye havalimanları, uçuş sayısı ile Avrupa'da birinci oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL) verilerine göre 26 Ocak Salı günü transit uçuşlarla birlikte tüm havalimanlarından gerçekleştirilen bin 297 uçuşu ile Türkiye, Avrupa'da ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı ise 425 uçuşla hava trafiği en yoğun olan havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL) verilerine göre 26 Ocak Salı günü transit uçuşlarla birlikte tüm havalimanlarından gerçekleştirilen bin 297 uçuşu ile Türkiye,  Avrupa'da ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı ise 425 uçuşla hava trafiği en yoğun olan havalimanı oldu.  

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı(EUROCONTROL)'ün 26 Ocak Salı gününe ilişkin çblüğ havasındaki uçuş verileri belli oldu. Buna göre geçtiğimiz Salı günü transit uçuşlarla birlikte Türkiye Havalimanlarından gerçekleşen bin 297 uçuşla, Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Yine aynı verilere göre İstanbul Havalimanı da 26 Ocak günü 425 uçuşla hava trafiği en yoğun havalimanı oldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol ağında 26 Ocak günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanımız ise 425 uçuş ile hava trafiği en yoğun olan havalimanı oldu" ifadelerine yer verdi.  (İHA)

Kaynak: Tourism Today

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