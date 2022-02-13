Türkiye Hava Sporları Federasyonunun faaliyet takvimi açıklandı

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun ulusal ve uluslararası 2022 faaliyet takvimi belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hava sporlarında bu sezon 25 Mart'ta Mardin'de başlayacak Yamaç Paraşütü Hedef Eğitim Yarışması ile başlayacak.

Dünya Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe'nin 1. etabı, Brezilya'da 26 Mart-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. PGAWC Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 1. etabı ise İngiltere'de 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 1. etabıyla Kayseri'de 6-8 Mayıs tarihlerinde başlayacak ve Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Fethiye Ölüdeniz'de 6-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek final ile sona erecek.

2022 Dünya Kupası Süper Final yarışmaları da 7-17 Aralık tarihlerinde Meksika'da organize edilecek.

FAI Avrupa Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası, Paramator Türkiye Şampiyonası ve Yamaç Paraşütü Akrobasi Türkiye Şampiyonası'nın ise yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.

Öte yandan "hava modelciliği" branşında ise Okul Sporları Roket Türkiye Şampiyonası 22 Mayıs'ta Eskişehir'de, Uzay Modelleri Türkiye Şampiyonası ise Ankara Kalecik'te 23-24 Temmuz'da düzenlenecek. F3N Helikopter Türkiye Şampiyonası ise 1-30 Eylül'de İzmit'te, Uçurtma Türkiye Şampiyonası 22-23 Ekim'de Fethiye'de gerçekleştirilecek.

"İnsansız Hava Araçları" kategorisinde ise Kadınlar Dünya Drone Şampiyonası 7-8 Martta Gaziantep'te yapılacak.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme yarışları 16 Nisan'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da yapıldıktan sonra finali ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yelkenkanat alanında ise Türkiye Yelkenkanat Hedef Şampiyonası 4-5 Haziran'da Kocaeli'de düzenlenecek. Paraşüt kategorisinde ise Türkiye Indoor Skydiving Şampiyonası gerçekleştirilecek, yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.

Sıcak Hava Balonu Dünya Şampiyonası ile Türkiye şampiyonası organize edilecek, bu yarışmaların da yeri ve zamanı daha sonra duyurulacak.