Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek - Haberler Spor
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Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek

Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, 1 Kasım'daki toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 2 Kasım Salı gününe ertelenecek.

Toplantının, Örnek Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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