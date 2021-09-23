Türkiye Hava Sporları Federasyonu Olağan ve Mali Genel Kurulu 1 Kasım'da düzenlenecek
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
ANKARA (AA) - Türkiye Hava Sporları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 1 Kasım Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, 1 Kasım'daki toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 2 Kasım Salı gününe ertelenecek.
Toplantının, Örnek Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri