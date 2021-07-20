Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde Bayramlaşma
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Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde Bayramlaşma

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde Bayramlaşma
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Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Kurban Bayramının birinci gününde Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Giresun Şubesi'ni ziyaret etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Kurban Bayramının birinci gününde Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Giresun Şubesi'ni ziyaret etti.

Vali Ünlü ve Milletvekili Öztürk, 20 Temmuz Salı günü saat 15. 30'da Giresun Merkez Teyyaredüzü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Türkiye Harp Malülü Gazileri-Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Giresun Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Hayrettin Akgün ve dernek üyelerinin bayramını kutladı.

Ziyarette; Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ak Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, bazı daire amirleri ve dernek üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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