Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden Başhekim Çelik'e ziyaret
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Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden Başhekim Çelik'e ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'i makamında ziyaret etti.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden Başhekim Çelik'e ziyaret
14.07.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:19

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi yönetim kurulu üyeleri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'i makamında ziyaret etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ali Yavuz, Başkan Yardımcıları Ali Karagöz ve Süleyman Özdemir, Prof. Dr. İlhami Çelik'i makamında ziyaret ederek gaziler ve şehit aileleriyle hassasiyetle ilgilendikleri için teşekkür etti.

Çelik de vatanın her karışının çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vatana hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bilinmesini isterim ki özellikle şehitlerimizin emanetlerini ve gazilerimizi ömrümüz yettikçe hassasiyetle ve saygıyla karşılamaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını süresince biz de Kayseri Şehir Hastanesi olarak teyakkuzdayız. Süreci en az vakayla atlatabilmek ve yeniden normalleşebilmek şu sıralar en büyük isteğimiz. Bu vesileyle ben bir kez daha vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Sağlık Bakanımızın çağrılarına uyalım ve ciddi bir şekilde tedbirli olmaya devam edelim."

Kaynak: AA

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