Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden Mehmetçiğe selam

17.10.2019 23:11

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, Mehmetçiğe selam gönderdi.



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gülser Akgül, "Kutsal Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü Al bayrağın gölgesi altında yaşayan milletimizin geleceği için gerek yurt içinde gerektiğinde yurt dışında Suriye'nin doğusunda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatına katılıp vatan aşkı için serden yardan geçen destansı tarihimizin kahraman ordusuna selam olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA