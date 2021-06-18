Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği'den Başkan Kurt'a ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube yeni Başkanı Sevinç Uluçeşme ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kurt'adernek hakkında bilgi verdi. Dernek başkanı Uluçeşme, gazilere ve şehit yakınlarına verdiği desteklerden dolayı Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Başkan Kurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesine yeni seçilen Sevinç Uluçeşme'yi tebrik etti. Başkan Kurt, "Şehitlerimiz, vatanlarını vermemek için canlarını ortaya koydular. Gazilerimiz, şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim onurumuzdur. Onlara duyduğumuz minnetin tarifi olamaz. Vatan savunması gibi çok kutsal bir görevde şehit düşen kardeşlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Odunpazarı Belediyesi olarak biz de emanetlerimize sahip çıkacağız. Bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler