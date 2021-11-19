Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

ANKARA (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Türkiye Harp Malulü, Gazi, şehit ve dul ve yetimleri derneği Ankara 1 nolu şube başkanlığı yönetimini ağırladı. Alparslan FIRAT başkanlığında, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'a ziyarette bulunan yönetim kurulu, öncelikli olarak kaymakamımıza hayırlı olsun dileklerini sundu.

Dernek başkanı Sayın Alparslan FIRAT, derneğin çalışmalarını ve yönetim kurulunu da şehit analarından oluştuğu bilgisini verdi.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nin kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehit anaları, şehit yakınları ve şehitleriminiz başımızın tacıdır. Her fırsatta şehit ailelerine ziyarette bulunmaya ve devletin her şeyi ile onların yanlarında olduğunu hissettirmeye çalıştığını söyledi.

Dernek Başkanı Sayın Alparslan Fırat ve yönetim kurulu, Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN'a şehitlerin isimlerinin yer aldığı bir kitap hediye etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet