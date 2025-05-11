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Türkiye hangisinin üretiminde birinci değildir? Kim Milyoner Olmak İster)??

Türkiye hangisinin üretiminde birinci değildir? Kim Milyoner Olmak İster)??
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye hangisinin üretiminde birincidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye hangisinin üretiminde birinci değildir??

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye hangisinin üretiminde birinci değildir?? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE HANGİSİNİN ÜRETİMİNDE BİRİNCİ DEĞİLDİR?

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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