Türkiye Halter Şampiyonası'na Ankaralı Sporcular Damga Vurdu

GAZİANTEP'te Naim Süleymanoğlu adına gerçekleşen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Ankaralı sporcular damgasını vurdu.

Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu'nda Naim Süleymanoğlu adına organize edilen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 3-4 Mart tarihlerinde yapıldı. 33 ilden 73 kulübün katılım gösterdiği şampiyonada 305 erkek, 205 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyonada yapılan müsabakalar sonrasında erkeklerde 212 puan toplayan ASKİ Spor Türkiye şampiyonu olurken, 181 puanlı Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Hatay Payas Belediyesi ise 160 puanla üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi 154 puan ile Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Gaziantep Belediye Spor Kulübü 144 puanla ikinci, Ankara Gonca Spor Kulübü 138 puanla üçüncü oldu.

Halterde son yıllarda hep zirvede olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ankara ASKİ Spor Kulüp Başkanı Mehmet Genç, "Türk sporuna hizmet etmeye ve yeni şampiyonlar yetiştirmeye kulüp olarak devam edeceğiz. Gaziantep'te yapılan şampiyonada mücadele ederek bize Türkiye Şampiyonluğu'nu yaşatan sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Son yıllarda Türk halterinin zirvesinde yer almak kolay değil" diye konuştu.

- Ankara