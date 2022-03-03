Türkiye Halter Şampiyonası, Kırıkkale'de başladı

KIRIKKALE (İHA) - Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 40 ilden 690 sporcunun katılımıyla Kırıkkale'de başladı.

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'na Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. 6 Mart gününe kadar sürecek şampiyonada 40 ilden 400 erkek, toplam 690 sporcu ter döküyor. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin yıllardır haltere yeni yetenekler ve şampiyonlar kazandıran il olduğunu belirtti.

"Ciddi anlamda bir potansiyel var burada"

Kırıkkale'de halter alanında bir potansiyelin olduğunu anlatan Ünlü, Kırıkkale ilimiz haltere yeni yetenekler kazandıran şampiyonluklar kazandıran bir ilimiz. Ciddi anlamda bir potansiyel var burada. Yıldızlar müsabakasını özellikle burada yapmamızın sebeplerinden bir tanesi Kırıkkale'deki altyapının sağlam olması. Burada bir sürü yıldız sporcumuz var. Hayrettin Kurnaz Hocamız Kırıkkaleli. Konya'da açılan Türkiye hazırlık olimpiyat merkezinde buradan baya sporcuların olması. Bu nedenle de gerek il müdürlüğümüz gerek sayın valimiz, gerek belediye başkanımız son derece ilgili ve alakalı oldu. Çok da güzel bir organizasyon düzenleyeceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar da her şey güzel" dedi.

"Bizim amacımız yeni Naim'ler, Halil'ler ve Taner Sağır'lar yetiştirmek"

Gençlerin çok iyi bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ünlü, "Devletimizin bize verdiği bu imkanları en iyi şekilde kullanıp ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Önümüzde de Avrupa ve dünya şampiyonaları var. En önemlisi de ülkemizde yapılacak İslami Oyunlar var. Akdeniz Oyunları var Cezayir'de. 2024 olimpiyat oyunlarının da hazırlıklar var. Bizim amacımız yeni Naim'ler, Halil'ler ve Taner Sağır'lar yetiştirmek. Biz o kadar Naim gibi Halil gibi yeni yetenekleri aynı şekilde aynı başarılara ulaştıramazsak da olimpiyatlarda kürsüye çıkacak sporcular keşfetmek" diye konuştu.

"Ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp de, "Müsabakalar heyecanlı devam ediyor. 40 tane ilden katılan 690 tane sporcu ile müsabakalar devam ediyor. Bu organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm personelimiz ile beraber organizasyonun eksiksiz güzel bir şekilde gitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Spor