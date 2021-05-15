Türkiye Halter Federasyonu: "Tokyo Olimpiyatları'ndan Türk halterinin men edilmesi söz konusu değildir"
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Türkiye Halter Federasyonu: "Tokyo Olimpiyatları'ndan Türk halterinin men edilmesi söz konusu değildir"

Türkiye Halter Federasyonu: 'Tokyo Olimpiyatları'ndan Türk halterinin men edilmesi söz konusu değildir'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Halter Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan Türk halterinin men edilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Türkiye Halter Federasyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan Türk halterinin men edilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, çeşitli basın ve yayın organlarında birkaç gündür olimpiyatlardan men tehlikesi yaşandığına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Olayın gelişim sürecine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Başkanı Thomas Ajan döneminde gerçekleşmiş bazı problemli dosyaları inceleyen ve rapor yazan Kanadalı hukukçu McLaren söz konusu dönemde bazı olayların sumen altı edildiğini belirtmiş ve bazı dosyalar tekrar incelemeye alınmıştır. Buna bağlı olarak IWF'nin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) ortak kararı neticesinde bundan sonraki süreçte uluslararası organizasyonlarla ilgili analiz ve numune işlemlerinde bağımsız kuruluş olan ITA (International Testing Agency) görevlendirilmiştir. ITA'dan federasyonumuza gelen yazıda sadece 2012 yılında Antalya'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda numuneleri alınan ve sonucu negatif çıkan üç sporcumuza ait B numuneleri 10 Mayıs 2021'de tekrar açılmış ve analiz edilmekte olup süreç devam etmektedir."

23 Mart'ta Çorum'da yapılan milli takım hazırlık kampında milli sporcu Daniyar İsmayilov'dan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) tarafından ulusal dopingle mücadele faaliyetleri kapsamında numune alındığı ve analitik bulguya rastlandığının bildirildiği aktarılarak, "Sporcudan savunması istenmiştir ve süreç devam etmektedir. WADA ile ilgili şu an herhangi bir konu bulunmamaktadır. Konunun takipçisi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'dur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan Türk halterinin men edilmesi söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz bunca mücadelenin bedelini geçmiş yıllarda yapılan yanlışlara feda edilmemesi gerekmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren Türk halterini doping illetinden kurtarmak için mücadele vermekteyiz. Geçen zaman içerisinde çok mesafe aldık ve temizlenmiş, sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı yapıyoruz. TDMK ile iş birliği içerisindeyiz ve sürekli eğitimlerle sporcularımızı bilgilendirme ve bilinçlendirmekteyiz. Yaptığımız çalışmalar da taktir toplamaktadır ve doğru yaptığımıza inanıyoruz. Doğru bildiğimiz yoldan da ayrılmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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