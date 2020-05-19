Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar'dan 19 Mayıs için kutlama mesajı Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tamer Taşpınar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlık yolunda attığı adımlar arasındaki en önemli tarihin 19 Mayıs olduğunu vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla yola çıktığı anlamlı gün olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA