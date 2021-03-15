Türkiye, halka karşı ölümcül güç kullanmaya devam eden Myanmar'daki darbe rejimini şiddetle kınadı
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Türkiye, halka karşı ölümcül güç kullanmaya devam eden Myanmar'daki darbe rejimini şiddetle kınadı

15.03.2021 19:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:34
Türkiye, halka karşı ölümcül güç kullanmaya devam eden Myanmar'daki darbe rejimini şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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