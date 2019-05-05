Türkiye Halk Oyunları Grup Yarışması Kilis'te Başladı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2019 yılı grup yarışması Kilis'te başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda başlayan bölge yarışmalarına miniklerden iki, yıldızlardan bir olmak üzere 3 kategoride 7 kulüp katıldı.

Yarışmada, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis'ten ekipler gösterilerini sundu.

Jürinin önünde yeteneklerini sergileyen kulüpler, seyircilerden büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA