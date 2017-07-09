Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası,Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Artvin ekibi kazandı.



Yalova'da düzenlenen şampiyonada "düzenlemeli dal" kategorisinde 11 ilden gelen ekipler yarışmaya katıldı. Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen yarışmada birinciliği Artvin Tütüncüler Kültür Sanat Gençlik Spor Derneği ekibi elde etti.



Şampiyonada, İzmir Gaziemir Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunu ekibi ikinci, Burdur Özel Bahçeşehir Koleji ekibi ise üçüncü oldu.



İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Denizli, Van, Artvin, Burdur, Amasya, Kars, Mersin'den toplam gelen 11 ekibin yer aldığı organizasyon, bugün Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.