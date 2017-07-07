Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, kortej yürüyüşüyle başladı.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, kortej yürüyüşüyle başladı.
Yalova'da 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın kortej yürüyüşü, Gazipaşa Caddesi'ndeki 17 Ağustos Deprem Anıtı'ndan başlayıp 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Denizli, Van, Artvin, Burdur, Amasya, Kars ve Mersin'den gelen 11 ekip yer aldığı korteje, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da katıldı.
Şampiyona kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası düzenlenecek. 9 Temmuz Pazar günü ise Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası yapılacak.
Gösteriler, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.