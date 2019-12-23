Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)
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Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)

Ödül törenin düzenlendiği salon Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in konuşması Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in ödül vermesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.

23.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:04
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)

Ödül törenin düzenlendiği salon

Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in konuşması

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in ödül vermesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.(2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)
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