Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2)
Ödül törenin düzenlendiği salon Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in konuşması Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in ödül vermesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.
23.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:04
Ödül törenin düzenlendiği salon
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in konuşması
Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'in ödül vermesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması düzenlendi.(2)
Kaynak: AA