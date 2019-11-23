Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)
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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler Öğrencilerin sınıfta kamera kullanması Ders dinleyen öğrenciler Kamera kullanırken şaşıran öğrenciler Acar Mezrası İlkokulu görüntüsü "Kırlara doğru" klibinin çekimi...

23.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:04
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler

Öğrencilerin sınıfta kamera kullanması

Ders dinleyen öğrenciler

Kamera kullanırken şaşıran öğrenciler

Acar Mezrası İlkokulu görüntüsü

"Kırlara doğru" klibinin çekimi öncesi hazırlıklar

Klip çekiminin havadan çekilen görüntüleri

Okul bahçesinde klip çekimine katılan öğrencilerin görüntüleri

Öğrencilerin toplu halde görüntüsü ANKARA - Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve 'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)
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