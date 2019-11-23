Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)
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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)

Kırlara Doğru Ses Veriyorum klibi Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin seslendirme yapması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere...

23.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:55
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden

Kırlara Doğru Ses Veriyorum klibi

Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin seslendirme yapması

ANKARA - Kameramanları Derneği, , , Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve 'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)
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