Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)
Kırlara Doğru Ses Veriyorum klibi Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin seslendirme yapması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere...
23.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:55
Kırlara Doğru Ses Veriyorum klibi
Köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin seslendirme yapması
ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" - "Kırlara Doğru" klibi (3)