Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (1)
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Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (1)

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler Eğitime katılan öğrencilerin kamera kullanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan, Muğla, Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve...

23.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:38
Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden

Aytekin Polatel ve Sinan Demirkaya tarafından farklı sınıflarda öğrencilere kamera kullanımı eğitimlerinden görüntüler

Eğitime katılan öğrencilerin kamera kullanması ANKARA - Kameramanları Derneği, , , Sivas, Çanakkale, Ağrı, Diyarbakır, Mersin, Sinop, Manisa ve Bartın'da bulunan 14 farklı köy okulunda öğrenim gören öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" konularında eğitim çalışması gerçekleştirdi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (1)
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