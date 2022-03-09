"Türkiye Güzellikleri" Antalya Diplomasi Forumu'nda

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını buluşturan, 15 devlet ve hükümet başkanı, 67 bakan ile NATO ve AGİT'in de arasında bulunduğu 44 üst düzey bölgesel ve uluslararası teşkilatın temsilcisinin katılacağı Antalya Diplomasi Forumu, "Türkiye Güzellikleri"nin dijital sergisine de ev sahipliği yapacak.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması kapsamında son 5 yıldır yapılan Türkiye Güzellikleri yarışmasında ödül alan fotoğraflar, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla toplanacak Antalya Diplomasi Forumu'nda liderlerin geçiş yaptığı ana koridorun iki yanına kurulan dev ekranlarda sergilenecek. Her yıl 5 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmadan seçilen 30 kare fotoğraf arasında İstanbul'dan Mardin'e, Nemrut Dağı'ndan Harran'daki kümbet evlere, Trabzon'daki Sümela Manastırı'ndan Uşak'taki Blaundus Antik Kenti'ne, Rize'deki çay hasadından Hakkari Çukurca'daki çeltik tarlalarına Türkiye'nin farklı noktalarından güzellikler yer alıyor. "Türkiye Güzellikleri", Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından Dışişleri Bakanlığınca 21 Mart'ta Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, ardından da dünyanın önemli başkentlerinde oe sergilenecek. Üç gün sürecek forumda enerji güvenliği, Metaverse, iklim değişikliği ve göç gibi pek çok konu ele alınacak. - ANKARA