"Başbakan Dıbeyba ve yeni hükümeti tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Libya'da güvenoyu alan yeni hükümeti kutlayarak, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dıbeyba ve kabinesine başarılar diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dıbeyba'nın güvenoyu alması dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin Libya halkının yanında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceği vurgulanarak, "Başbakan Abdülhamid Dıbeyba'nın Libya Temsilciler Meclisi'ne sunduğunun 10 Mart 2021 tarihinde güvenoyu almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Başbakan Dıbeyba ve yeni hükümeti tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz. Ulusal Birlik Hükümeti'nin dost ve kardeş Libya halkının refahı için kamu hizmetlerinin sunulması başta olmak üzere seçim sürecinin yürütülmesi, kurumların birleştirilmesi ve kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanmasını teminen hızlı ve somut adımlar atmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte yeni hükümetin yetkilerinin Libya'nın tüm bölgelerine teşmil edilmesi özellikle önem arz edecektir. Seçimlere kadarki bu önemli dönemde, Libya'daki tüm kesimleri ve uluslararası toplumu demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Libya'nın inşasında Ulusal Birlik Hükümeti'ne destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye, Libya halkının yanında güçlü şekilde durmaya, refah ve huzur beklentilerinin karşılanması konusunda da her türlü desteği vermeye devam edecektir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı