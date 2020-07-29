"Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya çok sayıda ekip katılırken, polis helikopteri de denetime havadan destek verdi.

Narkotik köpeği Kuki'nin de katıldığı denetimlerde belirlenen noktalara konuşlandırılan polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama uygulaması yaptı.

Trafik polisleri, kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların maske kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA