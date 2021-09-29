'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı - Haberler
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'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda aranan bin 156 şahıs yakalandı.

' Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda aranan bin 156 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 28 Eylül tarihinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Gün boyu süren denetimler metruk binalar, park-bahçeler, okul önü ve çevreleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, umuma açık eğlence yerleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanı güzergahlarında yapıldı. Toplam 60 bin 53 personel ve 205 dedektör köpeği ile 8 bin 542 noktada gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 196 metruk bina, 14 bin 230 okul çevresi ve 6 bin 998 park-bahçe kontrol edildi, 24 bin 817 umuma açık yer denetlendi, 86 umuma açık yere işlem düzenlendi.

Bin 156 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 156 şahıs yakalanırken, 12'si çocuk olmak üzere 33 kayıp şahıs bulundu. 583 şahsa adli ve idari işlem yapılan uygulamada, 110 şahıs gözaltına alındı. Huzur Güven Uygulaması'nda 21 bin 840'ı servis aracı olmak üzere 182 bin 830 araç kontrol edildi. 390'ı servis aracı olmak üzere 8 bin 538 araca işlem yapılırken, 28'i servis aracı olmak üzere 929 araç trafikten men edildi.

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda aranan bin 156 kişi yakalandı - Haberler
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