Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 1057 şüpheli yakalandı
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Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 1057 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde, 52 bin 184 personelin katılımıyla 5 bin 388 noktada eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

20.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:05
Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 1057 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde, 52 bin 184 personelin katılımıyla 5 bin 388 noktada eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

1057 aranan şahıs yakalandı, 139 bin 129 araç kontrol edildi

Ülke genelinde, 5 bin 388 noktada, 52 bin 184 personel ve 230 dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan uygulamada, 348 bin 554 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, hakkında arama kaydı bulunduğu belirlenen 1057 şüpheli yakalandı. Kayıp başvurusunda bulunulan 4'ü çocuk 15 kişi uygulamalar sırasında bulundu. 335 kişi hakkında adli veya idari işlem başlatıldı.

139 bin 129 aracın kontrol edildiği uygulamada 4 bin 579 araca işlem yapıldı. 55 aranan araç tespit edildi, 562 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 3 bin 674 metruk bina da kontrol edildi.

Ayrıca kontrollerde, 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 62 mermi, 6 kesici/delici alet, 83,5 gram esrar, 1 kilo 503 gram eroin, 91 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap, 28 tarihi eser, gümrük kaçağı 94 paket sigara, 119 kilogram tütün ve 48 litre içki ele geçirildi.

Kaynak: AA

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