Türkiye Güven Huzur' Operasyonunda 3673 Kişi Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olmak amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak dün 'Türkiye Güven Huzur' (2019-1 ) operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, uygulamanın 13: 00-16: 00 saatleri arasında vatandas¸ların yogˆun olarak bulundugˆu yerlerde, 20: 00-23: 00 saatleri arasında umuma ac¸ık egˆlence mekanları ve c¸evrelerinde yapıldığı kaydedildi.

58 BİN 528 PERSONEL KATILDI

Toplam 58 bin 528 personel ve 235 dedekto¨r ko¨pegˆinin katıldığı uygulamada; 575 bin 163 kişi sorgulandı, 147 bin 580 arac¸ denetlendi, 18 bin 643 umuma ac¸ık is¸ yeri kontrol edildi. Kontrollerde 3 adam o¨ldu¨rme, 4 yagˆma, 52 yaralama, 30 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 2 c¸ocugˆun cinsel istismarı, 19 uyus¸turucu madde ticareti yapmak, 9 kac¸akc¸ılık, 4 FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak, 4 silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak ve 3 bin 511 digˆer suc¸lardan olmak u¨zere toplam 3 bin 673 aranan s¸ahıs yakalandı.

944 ADET ARAC TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca uygulama sonucunda; 14 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tu¨fegˆi, 14 adet kurusıkı tabanca, bin 671 adet mermi, 17 adet kesici/delici alet, 305 gram esrar, 2 gram eroin, 27 gram kokain, 1,1 gr bonzai, 39,8 gram metanfetamin, 15 adet ecstasy, 33 litre kac¸ak ic¸ki, bin 280 paket kac¸ak sigara ele geçirildi. 4'u¨ c¸ocuk olmak u¨zere 94 kayıp s¸ahıs bulunurken bin 830 s¸ahsa adli-idari is¸lem yapıldı. Yapılan is¸lemler sonucu 179 s¸ahıs go¨zaltına alındı, 13 adet is¸ yeri kapatıldı, 221 adet aranan arac¸ yakalandı ve 944 adet arac¸ trafikten men edildi.

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Haber-Kamera: ANKARA, -

Kaynak: DHA