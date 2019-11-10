Türkiye Güven Huzur-6'da 17 aranan şahıs yakalandı

10.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:44

İstanbul'da dedektör köpeklerin de katılımıyla 39 ilçede helikopter destekli gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında, 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolleri yapılırken, 17 aranan şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Deniz Limanı, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı şube müdürlüklerinin personelleri katıldı. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi.

Kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında yapılan uygulama kapsamında, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Bazı şüphelilerin üstleri ve araçları arandı. Araçların aranmasında uyuşturucu köpekleri de kullanıldı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, 25 bin 33 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 17 aranan şahıs ile 82 yoklama kaçağı yakalandı.

Uygulamada, çeşitli marka ve modellerde 5 silah, bir kurusıkı tabanca ve 4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, 4 bin 350 araç denetlenirken, 260'ına işlem yapıldı, trafik güvenliğini tehdit eden 35 araç trafikten men edildi.

Bu kapsamda, 434 metruk bina ile 207 iş yerinde de denetim yapıldı, 17 iş yerine işlem uygulandı.

Türkiye Güven Huzur-6 uygulamasında kişilere 150 bin 218 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA