Türkiye Güven Huzur-10" Uygulaması

Türkiye genelinde 10'uncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, Mardin'de polis ekipleri denetim yaptı.



Kent genelinde yapılan uygulamaya, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın koordinasyonu ile 92 ekip ve 743 polis ve 3 arama köpeği katıldı.

Denetimlerde 48 umuma açık iş yeri ile 264 araç denetlendi, 2 bin 720 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetimlerde arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalanırken, 44 araca 18 bin 847 lira ceza kesildi, 9 araç trafikten men edildi.