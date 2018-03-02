Türkiye Güven Huzur-10" Uygulaması

Türkiye genelinde onuncusu gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında Samsun'da da polis denetim yapıyor.

Kent merkezi ile 17 ilçede yapılan uygulamaya Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un koordinasyonu ile Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Foto Film ekipleri katılıyor.

Uygulamaya katılan 155 ekiple 900 polis, halkın yoğun olduğu bölgeler, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yapıyor.

Şüpheli araçlar tek tek durdurularak aranırken, uygulamaya Türkiye genelinde 50 bin polisin katıldığı, çalışmanın saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi.