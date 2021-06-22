Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu

Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'ın Kemer ilçesinde 17-20 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olup gümüş madalya kazanan Hasan Daldal, tüm Şuhut'luları sevince boğdu.

Antalya'ın Kemer ilçesinde 17-20 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olup gümüş madalya kazanan Hasan Daldal, tüm Şuhut'luları sevince boğdu.

Şampiyonada finale yükselen Daldal, Ordulu rakibine yenilerek Türkiye 2.'si oldu. Hasan Daldal, gümüş madalya başarısıyla tüm Şuhutluları sevince boğdu. Türkiye Güreş Şampiyonasında 2. olan Hasan Daldal, konuyla ilgili açıklamalarında, "İlk defa katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda güçlü rakibimi yenerek finale yükseldim. Türkiye 2.'si oldum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu
Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu
Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Yüce Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Burak Elmas Gareth Bale Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:11:16. #1.14#

title